OM - Mercato : à nouveau tributaire du PSG dans le dossier Milik

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Ce dimanche, le Sun explique que le président de Tottenham, Daniel Levy, devrait contacter ses homologues du PSG demain lundi pour évoquer l'avenir de Mauricio Pochettino. Le patron des Spurs voudrait faire revenir l'Argentin afin de retenir un Harry Kane écœuré par le passage de José Mourinho à Londres et qui aurait demandé un bon de sortie pour rejoindre une formation susceptible de remporter des titres.

Milik pour remplacer Kane

Si les négociations aboutissent, que Pochettino retourne à Londres et que Kane demeure un Spur, tout ira bien. En revanche, si, comme c'est fort probable, le PSG refuse de laisser partir son Argentin, l'attaquant ira voir ailleurs. Et il faudra alors au club de Daniel Levy lui trouver un remplaçant à la hauteur. Et on sait combien il est difficile de trouver de bons buteurs libres ou pas trop chers.

Et c'est là qu'on en arrive à parler de Marseille. Selon le Daily Express, Tottenham aurait coché le nom d'Arkadiusz Milik sur ses tablettes. Les Anglais ont noté que le Polonais avait retrouver la grande forme avec l'OM et ils sont au courant qu'il peut partir cet été moyennant une petite dizaine de millions. Les Marseillais tributaires du PSG, c'est donc une réalité. On se souvient que c'était déjà le cas il y a quelques semaines quand la Juventus cherchait un concurrent à Alvaro Morata et avait coché les noms de Milik, Kean et Icardi (PSG) sur ses tablettes…