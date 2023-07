OM - Mercato : à peine arrivé, Ismaïla Sarr déjà victime d’un énorme couac !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Ismaïla Sarr à l’OM, c’est officiel. Hier soir, le Sénégalais de 25 ans a rejoint le club phocéen pour cinq ans et 13 millions d’euros hors bonus. Après un an en Championship, l’ancien ailier du Stade Rennais est la seconde recrue offensive estivale après Pierre-Emerick Aubameyang, en attendant l’arrivée possible d’Iliman Ndiaye. À peine débarqué en Allemagne pour passer sa visite médicale et s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers, Sarr a été frappé par un couac hilarant.

Ismaïla Sarr n'est pas Bouna !

Désireux d’annoncer son transfert avant tout le monde hier, France 3 Provence Alpes a évoqué le sujet dans son JT du soir en mettant le portrait d’un certain Bouna Sarr (31 ans) ! Pour mémoire, l’ancien joueur du FC Metz a porté le maillot de l’OM entre 2015 et 2020 avant un départ pour le Bayern Munich.

Ismaïla Sarr 🇸🇳 a signé à l'OM selon France 3 Provence Alpes 😭😭



(📸@MAIONI13) #TeamOM pic.twitter.com/fZzAhPUGgt — Infos OM (@InfosOM_) July 24, 2023

