OM - Mercato : à peine arrivée, cette recrue se blesse et doit déjà repartir !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Mattéo Guendouzi hier, Gerson aujourd’hui... Les présentations des recrues estivales s'enchaînent cette semaine à l’OM. En attendant l’arrivée de Pau Lopez ? Arrivé à Marseille en début de semaine, le gardien de l’AS Rome a passé sa visite médicale avec succès mais n’a pas encore été officialisé par le club phocéen.

Et pour cause, TMW croit savoir que le portier de 26 ans s’est blessé à l’épaule et qu’il a dû rentrer directement à Rome pour poursuivre sa rééducation. Le média italien précise que ce couac ne devrait pas bloquer son prêt à l’OM même si rien n’est encore gravé dans le marbre.

Tout juste sait-on que Lopez doit rester en soins à Rome jusqu’au 17 juillet et que José Mourinho a déjà ferré son remplaçant : Rui Patricio, qui arrive en provenance de Wolverhampton. On devrait en savoir plus sur le gardien espagnol lors de la conférence de presse de Gerson à partir de 14h.

Comme déjà évoqué, Pau López est blessé à l'épaule. Selon eux, il va retourner à Rome jusqu'au 17 juillet pour continuer sa rééducation.#TeamOM #MercatOM https://t.co/5ra6crPdlO — Fabien (@Beye13) July 8, 2021