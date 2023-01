OM - Mercato : à peine revenu au Brésil, Gerson règle des comptes

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Flamengo

"C'est une énorme satisfaction d’être de retour à la maison. J’ai l’impression de ne jamais être parti. Je me suis toujours senti chez moi ici, et c’est toujours bon de travailler là où on se sent bien".

Tudor

"Je ne pense pas avoir été frustré. Nous avons fait de grandes choses à Marseille. J’ai fait la meilleure saison de ma carrière en termes de statistiques et nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions. J’ai bien travaillé mais malheureusement je ne me suis pas bien entendu avec le nouvel entraîneur. Je n’avais pas une bonne relation avec lui. Mais je sais ce que j’ai fait là-bas. Les chiffres ne mentent pas."

Poste

"Le seul poste où je n’ai pas joué en France, c’est latéral droit ou gardien. Sinon, j’ai tout fait. J’ai même joué arrière gauche, ce que je ne pensais jamais faire. Le Gerson qui revient est plus mature."