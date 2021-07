OM - Mercato : accord de principe avec Thiago Almada mais...

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Alors que l'Olympique de Marseille a déjà signé Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Luan Peres, William Saliba et Pau Lopez cet été, le président phocéen, Pablo Longoria, n'aurait pas abandonné l'idée de recruter le milieu offensif de Vélez Sársfield, Thiago Almada.

Et selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, l'OM aurait trouvé un accord de principe avec la pépite argentine pour un contrat allant jusqu'en juin 2026. Mais le club olympien doit encore s'entendre avec le Vélez Sársfield sur les bases d'un transfert. La valeur marchande de Thiago Almada, qui dispute actuellement les Jeux Olympiques de Tokyo avec l'Argentine, est estimée à 20 millions d'euros sur le site Transfermarkt.

