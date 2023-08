OM – Mercato : accord imminent pour Malinovskyi, Longoria vise bien une 3ème recrue !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Eliminé prématurément de la Ligue des Champions, l'OM n'a pas renoncé à mener un Mercato ambitieux même si tous les noms ciblés par Pablo Longoria ne viendront pas forcément pour disputer la Ligue Europa.

En effet, l'OM n'a pas renoncé à faire signer un attaquant et c'est toujours Wilson Isidor (Lokomotiv Moscou) qui tient la pole. D'après L'Equipe, un accord existe bel et bien entre l'ancien Monégasque et Javier Ribalta (directeur sportif phocéen) sur les contours du contrat mais le club russe, qui souhaite entre 6 et 7 M€ pour le transfert fait de la résistance.

Le remplaçant de Malinovskyi et Ünder à dénicher

Pour faire plaisir à Marcelino et combler les manques dans les couloirs défensifs où Renan Lodi et Jonathan Clauss risquent d'être très sollicités, Marseille va également faire signer un défenseur … et il est même question qu'un ailier soit aussi recruté suite au départ de Ruslan Malinovskyi qui devrait être prêté avec option d'achat au Genoa selon La Repubblica. L'Equipe assure de son côté que l'Ukrainien privilégie encore un retour à l'Atalanta Bergame et pourrait faire capoter le deal. L'OM ne souhaitant pas forcément négocier avec les Bergamasques, Malinovskyi pourrait opter pour... Monza, une ville proche de Bergame.

Concernant cette ultime arrivée espérée, cela dépendra quand même de la capacité de l'OM à bien vendre d'ici à la fin de l'été (Guendouzi notamment). Bref, il y a encore du pain sur la planche sur la Canebière.

