OM Mercato : accord total pour Greenwood, le maire de Marseille hurle au scandale

Grande nouvelle pour les supporters marseillais : selon le journaliste anglais David Ornstein, l'OM et Manchester United ont trouvé un accord pour le transfert de Mason Greenwood. Les Phocéens payeront une indemnité de 27,6 M€ plus 4 M€ de bonus. MU récupèrera 50% d'une future vente. Un très gros coup car l'attaquant de 22 ans, qui devrait signer un contrat de cinq ans, était considéré comme l'avenir des Diables Rouges avant ses problèmes judiciaires ayant conduit à son départ (prêt à Getafe la saison passée, puis Marseille).

Ces problèmes causent d'ailleurs des remous à Marseille, où des supporters ont lancé un hashtag pour mettre un terme à cette piste. Il faut dire que l'Anglais a violenté et violé sa femme, qui avait diffusé les images ainsi que les enregistrements sonores sur les réseaux sociaux. Le maire de Marseille, Benoît Payant, qui avait déjà fait savoir sa désapprobation concernant ce transfert, en a remis une couche sur RMC ce soir.

"De la même manière (que pour Youcef Atal), le comportement de Greenwood est inqualifiable, inacceptable. Frapper sa femme… Moi j’ai vu des images qui m’ont profondément choqué. Massacrer sa femme de cette manière-là est indigne d'un homme et je crois qu'il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe-là. Les valeurs de Marseille et les valeurs de l’Olympique de Marseille, c'est tout sauf ça. C’est tout sauf du racisme, de l’antisémitisme. C’est tout sauf… Vous vous rendez compte, des violences faites aux femmes ?! Vous mesurez ça ?! Et il prétend jouer à l’Olympique de Marseille, Greenwood ? Mais c’est une honte !"

Dans notre vidéo de la semaine sur l'OM, nous revenons sur les explosifs dossiers Atal et Greenwood en nous demandant si l'extrasportif peut s'inviter dans le recrutement marseillais. Vous trouverez la vidéo ici.

🚨 EXCL: Marseille reach agreement with Manchester United to sign Mason Greenwood. Proposed deal remains subject to 22yo forward’s approval: not yet in place. Price €31.6m (€27.6m fixed, €4m add-ons) + large share of future sale @TheAthleticFC #OM #MUFC https://t.co/QOIJRyUcZL