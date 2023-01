OM - Mercato : accord total pour Malinovskyi, la date de son arrivée connue ?

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Le journaliste italien annonce, par ailleurs, que l'ancien joueur du Shakhtar Donetsk devrait arriver ce lundi à Marseille pour passer la traditionnelle visite médicale et signer son contrat avec le club olympien. Sauf retournement de situation, Ruslan Malinovskyi, qui était pisté depuis l'été dernier par Pablo Longoria, devrait donc devenir la première recrue hivernale de l'OM.

Olympique Marseille have now sealed Ruslan Malinovskyi deal, done and also completed for €10m plus €3m add-ons fee. 🚨🔵🇺🇦 #OM



Big signing will be unveiled soon, been told Malinovskyi will be in Marseille on Monday to undergo medical tests and sign.



Here we go confirmed. pic.twitter.com/prN9ganMUY