OM Mercato : accord total pour Merlin, la date de son arrivée est connue !

Alors que Ouest-France a annoncé ce jeudi soir que Quentin Merlin aurait commencé à mettre la pression au FC Nantes pour forcer son départ à l'Olympique de Marseille, l'arrivée du latéral gauche nantais sur les bords de la Canebière serait bouclée, si l'on en croit les informations du compte Twitter La Minute OM.

Accord Nantes - OM pour Merlin !

Un accord total aurait été trouvé entre le FC Nantes et l'OM pour le transfert de l'international Espoirs français. Le montant de l'opération s'élèverait 12 millions d'euros bonus compris. Après avoir satisfait sa visite médicale, Quentin Merlin devrait s'engager pour quatre ans et demi en faveur du club phocéen, soit jusqu'en juin 2028. Un accord total confirmé quelques minutes plus tard par L'Équipe, qui croit savoir que le joueur de 21 ans serait attendu dès ce vendredi à Marseille.

🚨| 🔵⚪️ | 🇫🇷



▫️ Un accord a été trouvé avec Nantes pour le transfert de Quentin Merlin ❗️



▫️Dans l’attente de la visite médicale, Quentin Merlin s’engagera avec l’OM pour une durée de 3 ans et demi. ✍️#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/2ktmmz7Rtg — La Minute OM (@LaMinuteOM_) January 26, 2024

