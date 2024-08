OM Mercato : accord total trouvé pour Wahi (RC Lens) !

D'après le journaliste italien, Fabrizio Romano, et Foot Mercato, l'Olympique de Marseille et le RC Lens auraient trouvés un accord total pour le transfert d'Elye Wahi.

Les deux clubs seraient tombés d'accord pour un montant de 25 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus et 15% de pourcentage sur la plus value en cas de future vente. Pour venir à Marseille, Elye Wahi, qui devrait signer un contrat de cinq ans en faveur du club provençal, aurait accepté de faire un gros sacrifice financier.

🚨🔵⚪️ Eyle Wahi to Olympique Marseille, here we go! Deal in place for €25m fixed fee plus €5m add-ons.



RC Lens will also have 15% sell-on clause.



Five year deal agreed, Wahi made efforts to accept OM project presented by Longoria, Benatia, de Zerbi.



