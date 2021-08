OM - Mercato : accord trouvé pour la neuvième recrue de l'été !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Prêté lors de la deuxième partie de saison dernière à l'Olympique de Marseille où il est rapidement devenu le chouchou du Stade Vélodrome, Pol Lirola est sur le point de faire son retour dans la cité phocéenne.

Selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, l'OM et la Fiorentina auraient trouvé un accord pour un nouveau prêt avec obligation d’achat de 12 millions d'euros du latéral droit espagnol. À l'issue de son prêt, l'ancien joueur de Sassuolo devrait s'engager pour une durée de quatre ans avec le club olympien, soit jusqu'en juin 2026.

Après Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba, Pol Lirola devrait donc devenir la neuvième recrue estivale de l'OM.

