OM - Mercato : accord trouvé pour la neuvième recrue mais...

Alors que l'Olympique de Marseille devrait officialiser ce mercredi l'arrivée de sa huitième recrue estivale, Michael Murillo, un neuvième joueur pourrait débarquer dans la cité phocéenne d'ici la fin du mercato estival. Il s'agit du défenseur central de Lorient, Bamo Meïté, qui pourrait arriver à l'OM dans le cadre d'un échange avec Isaac Touré.

Meïté veut rejoindre l'OM, Touré hésite

D'après RMC Sport, les discussions entre l'OM et Lorient avanceraient bien pour le transfert de Bamo Meïté, le club lorientais étant d'accord pour céder son joueur. Mais l'échange entre les deux joueurs tarderait à se concrétiser à cause d'Isaac Touré, qui hésiterait à rejoindre les Merlus. Et l'ancien Havrais, prêté la saison dernière à l'AJ Auxerre, hésiterait également à quitter définitivement l'OM ou à être seulement prêté.

En tout cas, du côté de Bamo Meïté, les choses sont très claires. Toujours selon RMC, le défenseur central ivoirien aurait très envie de rejoindre Marseille, où il partirait pourtant en quatrième position dans la hiérarchie, derrière Chancel Mbemba, Samuel Gigot, et Leonardo Balerdi.

⚪🔵 Les discussions avancent bien entre l’OM et Lorient pour un transfert du défenseur ivoirien Bamo Meïté. Les Merlus sont ouverts à l’idée de vendre leur joueur et ce dernier a très envie de rejoindre l’OM. En revanche, Isaak Touré n'a pas encore accepté un transfert à… pic.twitter.com/9ukzJsgqXy — RMC Sport (@RMCsport) August 29, 2023

