OM Mercato : accord trouvé pour Vitinha, il part mardi en Italie !

Si Pablo Longoria s’est contenté d’annoncer des offres et des discussions pour Vitinha, le dossier s’est sérieusement accéléré ces dernières heures. En effet, selon l’éminent spécialiste italien Gianluca Di Marzio, souvent très fiable concernant le Mercato, l’attaquant de l’OM va s’envoler ce mardi pour Gênes et être prêté au Genoa.

L’ancien joueur de Braga va s’engager sur la base d’un prêt avec option d’achat dont le montant est fixé à 25 M€. On ne sait pas si le club de Série A aura l’obligation de lever l’option à l’issue de ses six mois.

Par ailleurs, dans ce deal globalisé, le Genoa s’est engagé à lever l’option d’achat définitive de l’ukrainien Ruslan Malinovskyi et donc de payer dès à présent 7 M€ à l’OM. De quoi laisser à Pablo Longoria les moyens de réaliser un ultime coup offensif avant la fin du marché…

