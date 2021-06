OM - Mercato : accords proches pour Lopez et Lirola, réunion décisive cette semaine !

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Pau Lopez à l’OM, ça avance dans le bon sens. Le gardien espagnol de l’AS Rome serait proche d’un accord avec le club phocéen. « Pau Lopez est proche d’un accord avec l’OM sur la base d’un prêt avec une option d’achat de 15 millions d’euros, assure Nicolo Schira sur Twitter. Le gardien espagnol est prêt à accepter l’offre de l’OM. Réunion ce mercredi pour conclure l’opération. »

Le dossier Pol Lirola serait également parti sur ces mêmes bonnes bases. « Pol Lirola veut revenir à l’OM et pas en prêt, poursuit le journaliste italien. Les négociations avec la Fiorentina se poursuivent.Le latéral droit est déjà tombé d’accord avec l’OM sur les termes de son contrat. »

