OM - Mercato : achat, salaire, primes, les dessous du dossier Gerson

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Probable, et notamment si ses performances ne sont pas celles attendues, que l'étiquette lui colle à la peau. Et qu'à Marseille, comme ailleurs, on lui reproche ses émoluments si il ne confirme pas son statut de joueur confirmé. On parle ici de la grosse recrue du Mercato de l'OM, le Brésilien Gerson, à qui l'Equipe consacre ce matin un article ô combien intéressant.

L'occasion de découvrir que la venue du joueur n'a vraiment pas été simple à gérer pour Pablo Longoria. En cause ? Le montage financier. Ainsi, si seulement 50% des droits de Gerson ont été payés récemment, il faudra à l'OM, et dans dix mois, payer 18 millions d'euros à Flamengo. Plus des bonus, pour 4 millions d'euros. Ce qui commence à faire cher, surtout si l'on évoque le salaire puisque Gerson touchera chaque mois la jolie somme de 250 000 euros brut. Montant auquel il faut rajouter des primes pour arriver pas loin des 300 000 euros. Soit le salaire le plus élevé du club, derrière Milik.