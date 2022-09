OM - Mercato : Longoria a piqué l'idée à Sampaoli pour Alexis Sanchez

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Déçu par le début du mercato estival qu'était en train de réaliser l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a pris la décision de quitter son poste d'entraîneur cet été. Après cela, le président olympien, Pablo Longoria, est parvenu notamment à attirer Alexis Sanchez.

"Je voulais Sanchez et Vidal à Marseille"

De quoi donner des regrets à Jorge Sampaoli, qui a révélé sur les ondes de la Radio ADN qu'il avait essayé de convaincre l’OM de recruter l’attaquant chilien et son compatriote Arturo Vidal lorsqu’il était à la tête de l’équipe. "Je voulais Alexis Sanchez et Arturo Vidal à Marseille. J'ai toujours essayé de faire venir Sanchez au club et quand j'ai planifié cette saison, il était une priorité pour moi. Je pense que Sanchez a les capacités pour être dans ce championnat, mais si les conditions ne sont pas réunies, cela peut être contre-productif."

Pour résumer Sur les ondes de la Radio ADN, Jorge Sampaoli, qui a pris la décision de quitter son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille cet été, a révélé que c'était lui qui voulait recruter Alexis Sanchez à l'OM.

