OM - Mercato : Alexis Sanchez plus proche que jamais de Marseille !

Sauf grosse surprise de dernière minute, le chilien Alexis Sanchez (Inter Milan, 33 ans) devrait être la prochaine recrue de l'OM. Le club phocéen est actuellement en train de régler les derniers détails de l’opération. En parallèle, Alexis Sanchez est plus proche que jamais du club phocéen.

Selon les informations de Fabrizio Romano, l'Inter Milan a trouvé un accord de principe, avec Alexis Sanchez, pour résilier le contrat de l’attaquant chilien. Ainsi, il signera libre de tout contrat avec l’OM qui n’aura qu’à verser une éventuelle prime au joueur.

Inter have reached an agreement in principle with Alexis Sanchez to terminate the current contract and part ways with immediate effect, just final detail before it’s signed. 🚨🇨🇱 #transfers



Sanchez, available as free agent with Olympique Marseille among clubs interested. pic.twitter.com/QUqkm6c3Vn