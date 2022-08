OM - Mercato : Alexis Sanchez, une source de tensions dans le vestiaire ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Ce mardi matin, L'Equipe comme La Provence prennent beaucoup de pincettes au moment de qualifier l'arrivée d'Alexis Sanchez à l'OM. Certes, les médias chiliens ont déjà débarqué en Provence ; certes, l'agent de l'attaquant a été vu aux abords au Vélodrome, mais un revirement de dernière minute est toujours possible. Désormais libre de tout contrat, le Nino Maravilla pourrait succomber à la dernière seconde à une offre plus lucrative que celle de l'OM, qui lui propose deux années de contrat à 3,5 M€.

Mais L'Equipe se projette quand même un peu... et dépeint un joueur au caractère explosif qui pourrait mettre un sacré bazar dans le vestiaire déjà sous tension de l'OM ! Sanchez n'hésite pas à dire ce qu'il pense à ses coéquipiers ou à son coach, et comme Igor Tudor est lui-même du genre très direct avec ses troupes ! En outre, le quotidien sportif explique qu'il sera en concurrence avec Gerson, Dimitri Payet et Cengiz Ünder pour l'une des deux places derrière la pointe dans le 4-3-2-1 du Croate et qu'il n'aime pas être sur le banc. Bref, si ça brûle pour Alexis Sanchez à l'OM, ça pourrait continuer à être chaud après son arrivée !