OM - Mercato : Alvaro demande des comptes, un nouveau Marseillais affole l'Angleterre !

Zapping But! Football Club

Relégué au rang de remplaçant à l'OM ces dernières semaines, Alvaro Gonzalez pourrait bien quitter Marseille sur ce mois de janvier. Ces derniers jours, la presse espagnole s'était enflammée sur la possibilité d'un retour en Liga de l'ancien défenseur du Villarreal.

Alvaro ne veut pas quitter l'OM mais...

D'après le Phocéen, il y aurait un fond de vérité derrière ces rumeurs concernant Alvaro, soldat très apprécié des supporters marseillais. Si Alvaro Gonzalez est heureux à l'OM et n'a jamais demandé à partir, Jorge Sampaoli ne s'opposera pas à une vente du rugueux défenseur ibérique. Un joueur qui ne colle que partiellement au profil qu'il souhaite pour sa défense à trois et qui est courtisé par les Girondins de Bordeaux et le RC Strasbourg cet hiver. D'a^rès RMC Sport, le stoppeur espagnol aurait demandé des explications à ses dirigenats au sujet de ce possible départ.

Dieng affole l'Angleterre !

En revanche, il est assez peu probable que l'OM ne laisse partir et Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez sans tenir au moins un nouveau joueur dans ce secteur de jeu. Comme la priorité de Sampaoli va au recrutement d'un joueur offensif de couloir gauche, il est probable qu'un choix soit fait entre le Croate et l'Espagnol en fonction des offres reçues et comme Alvaro a une moins grosse valeur marchande... Par ailleurs, le Mirror affirme que Bamba Dieng attire pas moins de quatre clubs de Premier League : Newcastle, Crystal Palace, West Ham et Aston Villa !

Alexandre Corboz

Rédacteur