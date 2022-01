OM - Mercato : Amavi à l'OGC Nice, ça coûte cher à Marseille...

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le président de l'OM, Pablo Longoria, a déjà fait ses preuves lors du dernier mercato estival. Parvenant, avec des moyens financiers limités, à faire venir bon nombre de joueurs. Cet hiver, contraint d'alléger sa masse salariale, il continue d'oeuvrer dans la plus grande discrétion, ayant déjà réussi à se séparer de Jordan Amavi, avant de boucler le dossier Alvaro Gonzalez.

Au sujet d'Amavi, qui n'entrait plus, mais alors plus du tout dans les plans de Jorge Sampaoli, un retour à l'OGC Nice a été récemment négocié. Et ce n'est, si l'on en croit le quotidien l'Equipe, qu'une petite opération financière pour les dirigeants marseillais. En effet, le club phocéen se débarrasse bien d'un salaire pesant, 250 000 euros brut par mois, mais a convenu de prendre à sa charge 60% du salaire jusqu'au terme de la saison. La venue d'Amavi est donc une très bonne opération pour l'OGC Nice qui ne paie que 40% du salaire et peut compter sur un défenseur expérimenté.

Pour rappel, Jordan Amavi est lié à l'OM jusqu'au mois de juin 2025.