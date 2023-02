OM - Mercato : André Ayew entre deux clubs anglais

André Ayew de retour en Europe, ça se précise. L'attaquant ghanéen, libre après une expérience au Qatar avec Al Sadd, où il a inscrit 18 buts en 29 matches disputés depuis son arrivée, discute avec deux clubs de Premier League selon Fabrizio Romano et Nicolo Schira. Il s'agit d'Everton et Nottingham Forest. C'est Forest qui serit en pôle sur le dossier.

André Ayew, in England to discuss his future as he’s available on free move. 🔴✈️🇬🇭 #transfers



Nottingham Forest, one of the clubs now exploring the conditions of the deal. pic.twitter.com/3snwZPurwi