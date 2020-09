OM - Mercato : annoncé sur le départ, il devrait rester à Marseille

Ce n'est pas toujours son nom qui revient avec insistance. Sont davantage évoqués ceux de Sanson, Sarr ou encore Calera-Car pour renflouer les caisse de l'OM, pressé, comme vous le savez, de faire des économies par l'UEFA. Mais Maxime Lopez fait toujours partie des joueurs susceptibles de quitter Marseille dans les prochaines semaines.

Problème, celui qui ne fait pas figure de titulaire aux yeux de son entraîneur, André Villas-Boas, tarde à voir ses courtisans s'emballer. Longtemps évoqué au FC Séville, Lopez a vu le club espagnol se rabattre sur Ivan Rakitic, l'ancien joueur du FC Barcelone.

Le Betis en embuscade ?

L'autre club de Séville, le Bétis, a également été évoqué en Espagne afin de s'attacher les services de Lopez. Mais cette information vient tout juste d'être reprise en cause par Estadio Deportivo. En effet, et comme le relaie, footballclubdemarseille, le Bétis viserait en priorité Borja Valero et Raul Guti. Et non celui qui a été formé à l'Olympique de Marseille. A suivre.