OM - Mercato : après avoir refusé Gameiro, les supporters veulent imposer un joueur à Longoria

Annoncés depuis plusieurs jours, les contacts avancés entre l'Olympique de Marseille et Kévin Gameiro sont tombés à l'eau après que les supporters phocéens aient vigoureusement protesté via les réseaux sociaux sur l'arrivée de l'ancien Parisien. Fan du PSG, l'attaquant a plusieurs fois fait savoir qu'il ne voulait pas jouer à l'OM. En fin de contrat à Valence et en fin de carrière, il avait changé d'avis. Mais pas les fans marseillais, qui ont déversé leur haine sur ses comptes twitter et instagram.

Almada fait rêver les supporters marseillais

Gameiro a finalement renoncé au contrat négocié avec Longoria. Mais le président de l'OM avait été mis au courant de la volonté des supporters par son nouveau directeur de la communication, Jacques Cardoze, en copie de la plupart des messages de protestation. Les passionnés marseillais ont décidé d'appliquer la même stratégie pour un joueur ciblé.

Un nouveau mouvement a été lancé afin de faire venir Thiago Almada. En début de mercato, le milieu offensif argentin de 20 ans avait été annoncé tout proche avant que Velez Sarsfield ne revoit ses exigences à la hausse. Depuis, plusieurs vidéos de ses exploits tournent sur les réseaux et ont alléché les fans phocéens. Qui espèrent donc que leur nouvelle pétition aura autant de succès que la première…