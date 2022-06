OM – Mercato : après Cho et Witsel, Longoria essuie un troisième revers !

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Si Pablo Longoria comptait avancer rapidement ses pions sur le marché des joueurs libres afin de renforcer l'OM, l'Espagnol attend toujours la fumée blanche de la DNCG. En attendant, le président phocéen collectionne les revers en ce début de Mercato.

Bazoer choisit une autre voie

Après Mohamed-Ali Cho (ex-SCO Angers) - attendu à l'OM et qui a finalement pour la Real Sociedad – et Axel Witsel (ex-Borussia Dortmund) – qui a fait le choix de l'Atlético Madrid, une troisième piste marseillaise est sur le point de passer sous le nez. Plus grave, il s'agit de l'une des pistes à 0€ des Olympiens.

Le média allemand Bild explique en effet que Riechedly Bazoer (Vitesse Arnhem, 25 ans) va finalement rejoindre le Borussia Mönchengladbach. En fin de contrat au 30 juin, l'international néerlandais était en discussions avec l'OM mais a opté pour l'offre la plus lucrative.

Alexandre Corboz

