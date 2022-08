OM - Mercato : après Guendouzi et Ünder, Rongier et Gerson ne sont pas intransférables cet été !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

La semaine dernière, Le Phocéen a annoncé que Mattéo Guendouzi et Cengiz Ünder, arrivés l'été dernier sur les bords de la Canebière, ne seraient pas intransférables cet été à l'Olympique de Marseille.

Pareil pour Rongier et Gerson !

Selon les informations du journal L'Equipe, Valentin Rongier, dont le statut pourrait être fragilisé par la possible arrivée de Jordan Veretout, et Gerson, qui est le joueur le plus bankable de l'effectif olympien, feraient également partie des joueurs qui ne seraient pas retenus en cas de belle offre. Le président de l'OM, Pablo Longoria, qui est dans un besoin de vendre, n'hésitera donc pas à se séparer des anciens soldats de Jorge Sampaoli avant la fin du mercato estival.

🗞️ « Course de rentrée » : la une de L'Équipe du jeudi 4 août 2022 pic.twitter.com/7QC22tmAe0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 3, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur