OM - Mercato : après Guendouzi, un autre dossier en passe de s'accélérer ?

Le mercato d'hiver de l'OM pourrait donc être agité. Et pas uniquement dans le sens des arrivées. Car si le club phocéen a enregistré, sous forme de prêt, la venue de l'Ukrainien Malinovskyi, deux éléments pourraient prochainement quitter le groupe. Hier, on a ainsi appris que Matteo Guendouzi était dans le viseur d'un club de Premier League (Aston Villa).

Et on sait également que Leonardo Belardi, le défenseur central de l'OM, est suivi par l'Ajax d'Amsterdam. Selon footmercato, le club néerlandais a contacté directement le joueur et lui a donc nécessairement fait une proposition. Plus surprenant, le club batave pourrait proposer au président Longoria un chèque compris entre 15 et 20 millions d'euros. On imagine assez mal le Boss de l'OM dire non à ce tarif là...

A suivre...