OM - Mercato : après Harit, Longoria cible un nouvel ailier marocain

Un autre Marocain à l’OM ? Selon The Sun, Pablo Longoria serait intéressé par le profil d’Anass Zaroury, ailier marocain qui brille à Burnley. Cette saison, l’ailier international de 22 ans, qui a fait ses gammes en Belgique, a inscrit 6 buts et délivré 5 passes décisives en 29 matches de Championship.

Dans ce dossier alléchant, la concurrence sera forte puisque la publication britannique ajoute que l’AS Monaco, le Borussia Dortmund et le Standard de Liège suivent déjà le joueur. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Zaroury est évalué à 7 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

