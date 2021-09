OM - Mercato : après Kamara et Caleta-Car, un troisième joueur a refusé de faire ses valises !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Cela n’a pas toujours été le cas mais il faut croire que la donne a bien changé. Aujourd’hui, les joueurs se sentent bien à l’OM et ne veulent pas quitter le cocon à tout prix au mercato. Malgré les turbulences qui escortent le club phocéen, le signe est toute de même positif et prometteur pour attirer de futures recrues.

En attendant, Pablo Longoria souhaitait dégraisser cet été mais s’est heurté au refus des deux jeunes papas Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car de quitter leurs nids marseillais. Un troisième larron les a imités de manière plus discrète : Valentin Rongier (26 ans).

Selon La Provence, le board de l’OM a envisagé un départ de l’ancien capitaine du FC Nantes, pisté par des formations allemandes, italiennes et espagnoles en fin de mercato. D’après son entourage, le milieu n'a jamais envisagé un départ de l'OM, où il est « très heureux » et il « adore le club, la ville. » Sous contrat jusqu'en 2024, Rongier a disputé cette saison deux matchs de L1 et délivré une passe décisive.