OM - Mercato : après Lodi, un autre Marseillais veut se retirer à Marseille !

Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Recrue estivale de l'OM, Renan Lodi a posé ses valises pour le long terme à Marseille. Le latéral gauche brésilien "se sent si bien, avec sa fille de cinq mois et sa femme, qu’il assure déjà vouloir y finir sa carrière", a révélé la semaine dernière nos confrères de L'Équipe. L'ancien joueur de l'Atlético Madrid n'est pas le seul Olympien qui voudrait terminer sa carrière à l'OM. Il y a aussi Samuel Gigot.

"Finir ma carrière à l’OM ? Ce serait un kiff"

Sur les antennes de BFM Marseille, le défenseur central français, arrivé à l'hiver 2022 à l'OM en provenance du Spartak Moscou, a évoqué la possibilité de terminer sa carrière dans la cité phocéenne. "Finir ma carrière à l’OM ? Ce serait un kiff. S’ils veulent encore de moi… Depuis tout jeune, je n’ai jamais été motivé par l’argent. Pour moi, c’était vraiment le côté sportif. Quand j’étais jeune, je rêvais d’aller en Angleterre. Je me souviens quand j’ouvrais les volets de chez moi, je râlais quand il faisait beau, j’aimais quand il pleuvait. Ma motivation a toujours été liée au sportif, le fait de jouer dans des stades pleins notamment. Mais oui, j’aimerais finir ma carrière ici si on m’en donne la possibilité. Ensuite, pourquoi pas une reconversion pour transmettre aux jeunes, c’est quelque chose qui me plairait."

⚽ Samuel Gigot évoque son avenir à l'OM et le reste de sa carrière dans #VirageMarseille pic.twitter.com/QvlrXxTxGg — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) September 11, 2023

