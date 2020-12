OM – Mercato : après Maehle, Longoria essuie un nouvel échec à droite !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Doubler le poste d'Hiroki Sakai est une priorité à l'OM. Et une gageure, aussi... En effet, la piste creusée l'été dernier, qui menait à Joakim Maehle, le joueur de Genk, avait échoué de peu et elle ne pourra être relancée puisque le Danois s'est engagé hier avec l'Atalanta.

Vagnoman (Hambourg) a d'autres objectifs que Marseille

Et selon FootMercato, l'OM a tenté sans plus de succès un autre latéral droit en la personne du jeune allemand Josha Vagnoman (20 ans), qui évolue à Hambourg (9 apparitions en 2. Bundesliga, 1 but et 1 passe décisive). « L'international Espoirs allemand (4 capes) et son entourage, forts d'un contrat courant jusqu'en juin 2024, préfèrent miser sur la stabilité, espérant remonter en Bundesliga à l'issue de la saison avec le HSV, actuellement 2e au classement », révèle le média. Pablo Longoria devra donc dénicher le défenseur idoine ailleurs...