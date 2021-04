OM - Mercato : après Milik, Longoria a ferré un autre attaquant courtisé par la Juve de CR7 !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les limites financières de l’OM ne sont plus un secret. Si Frank McCourt a déjà injecté de sa fortune personnelle depuis son arrivée en octobre 2016, force est de constater que le puits n’est pas sans fond.

Cet été, l’actionnaire a même encouragé Pablo Longoria à faire preuve de créativité pour remodeler l’effectif de Jorge Sampaoli. Du coup, c’est exactement ce que fait le nouveau président de l’OM. Conscient de l’attractivité autour d’Ilyès Zouaoui, pisté notamment par l’Ajax Amsterdam, la Juventus Turin et Newcastle, le club phocéen va lui faire signer une prolongation de contrat !

Selon le journaliste italien Nicolo Schira, les deux parties auraient même trouvé un accord pour un nouveau bail expirant en 2024. Zouaoui, ailier gauche de 17 ans, pourrait donc incarner le nouveau projet de l’OM pour les années à venir.

Done deal! The young left winger Ilyes #Zouaoui (born in 2003) will extend his contract with #OlympiqueMarseille until 2024. #transfers #OM #TeamOM