OM - Mercato : après Nice, un autre bourreau des Phocéens lorgne Mandanda !

Depuis hier, la rumeur bruisse d'un départ de Steve Mandanda à Nice. Mohamed Henni a même publié une vidéo pour assurer que le transfert était bouclé et que le Fenomeno était en plein déménagement. Sauf que le journaliste de La Provence Alexandre Jacquin a assuré ce matin que cette rumeur remontait à la surface régulièrement depuis un an et qu'il n'y avait rien de concret. Donc acte.

Mais Foot Mercato assure qu'un autre club avec qui l'OM a eu maille à partir cette saison s'intéresse au joueur le plus capé de son histoire. Il s'agit de Galatasaray. Le club turc, dont les supporters avaient provoqué des incidents au Vélodrome et qui avait battu les Phocéens au retour (4-2), les éliminant de l'Europa League, est très mal en point en championnat (13e). Le Cimbom se cherche un gardien expérimenté cet hiver. Mandanda, que l'on dit frustré d'être la doublure de Pau Lopez, acceptera-t-il ce défi bouillant ?