OM - Mercato : après Radonjic, le pire cauchemar de McCourt bientôt de retour ?

À l'instar de Nemanja Radonjic, qui ne convainc pas au Benfica où il est prêté avec option d'achat, Kévin Strootman pourrait lui aussi faire son retour à l'Olympique de Marseille dans les prochains mois.

Prêté cette saison à Cagliari, qui est dernier de Série A après 7 journées disputées, le milieu de terrain néerlandais connaît un début de saison difficile notamment sur le plan physique. Et on imagine mal le club sarde lever l'option d'achat qu'il dispose pour l'ancien joueur de l'AS Roma, recruté à l'été 2018 par l'OM contre un chèque de 25 millions d'euros. Une nouvelle qui ne devrait pas ravir Pablo Longoria et Frank McCourt.

👎🏻 La "lavatrice" ancora non funziona bene

💪🏻 Il tecnico prova a recuperarlo al meglio

➡ La situazione#Strootman #Cagliari #CagliariCalciohttps://t.co/6jkg3SSSGH — CalcioCasteddu (@Calcio_Casteddu) October 9, 2021