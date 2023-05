OM - Mercato : après sa sanction, décision radicale prise pour l’avenir de Payet !

Zapping But! Football Club OM : faut-il envoyer Clauss sur le banc ?

Quel sera l’avenir de Dimitri Payet ? Très peu utilisé par Igo Tudor cette saison, le milieu offensif de l’OM joue des bouts de match quand il entre mais a été clairement décisif dimanche contre le SCO d’Angers (3-1). Enfin titulaire, l’ancien Nantais a montré qu’il en avait encore sous la semelle et pourrait avoir marqué des points auprès de ses dirigeants quant à son avenir.

Un an de plus pour Payet ?

La tendance serait en effet de le maintenir encore un an de plus à l’OM ! « Un an de plus pour Payet… c’est l’idée du moment du côté de Marseille », a fait savoir l’insider Mohamed Toubache-Ter cette nuit sur son compte Twitter. A priori, l’heure de la retraite n’a donc pas encore sonné pour le Réunionnais.

1 an de + pour Payet… c’est l’idée du moment du côté de Marseille. #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 17, 2023

