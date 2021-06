OM - Mercato : après Seko Fofana, Longoria craque sur un autre joueur du RC Lens

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Déjà sur les traces du milieu offensif Seko Fofana, arrivé au RC Lens l'été dernier en provenance de l'Udinese contre un chèque de 10 millions d'euros, l'Olympique de Marseille serait séduit par un autre Sang et Or, selon les informations de Foot Mercato. Il s'agirait du défenseur central Jonathan Gradit, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat.

Gradit dans le viseur de l'OM et l'OGC Nice

OM - Mercato : les pistes des Marseillais pour l'été 2021

Jonathan Gradit Credit Photo - Icon Sport

Recruté par le Racing à l'été 2019 en provenance du Stade Malherbe de Caen pour 500 000 euros, Jonathan Gradit a crevé l'écran cette saison en Ligue 1 et aurait ainsi tapé dans l'oeil des dirigeants de l'OM. Alors que l'OGC Nice et plusieurs clubs espagnols seraient également sur le coup, le prix du joueur de 28 ans oscillerait entre 3 et 5 millions d'euros.