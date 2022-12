OM - Mercato : après Suarez, un autre flop estival va prendre la porte

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Vu le nombre élevé de joueurs qu'il recrute à chaque période de transferts, Pablo Longoria connaît évidemment des échecs. Concernant la dernière intersaison, on pense à Luis Suarez, Ruben Blanco et, à un degré moindre, Eric Bailly, trop souvent blessé. Pour le premier, le problème est résolu puisqu'il a été officiellement prêté à Alméria lundi avec une option d'achat qui s'activera en cas de maintien (le club andalou est 14e de Liga). L'option est à 8 M€, soit ce qu'a payé l'OM à Grenade pour le recruter. Un moindre mal...

Pour Blanco, la question est également réglée. Le média espagnol Estadio Deportivo annonce qu'il ne sera pas conservé par l'OM et rentrera au Celta Vigo au terme de la saison. Arrivé pour suppléer un Pau Lopez lors des premiers matches, contre Reims (4-1) et à Brest (1-1), le gardien de 25 ans n'a ensuite rejoué que face à Ajaccio (1-2) et il n'avait guère été décisif. L'idée derrière le départ de Blanco sera de promouvoir les jeunes Simon Ngapandouetnbu et Jelle Van Neck. Le premier est âgé de 19 ans et était dans le groupe du Cameroun à la Coupe du monde. Le second, qui a 18 ans, a été recruté l'été dernier et s'est distingué cet automne en Youth League en marquant un but dans les arrêts de jeu face à l'Eintracht (2-2).