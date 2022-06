OM - Mercato : après Vidal, Sanchez va aussi faire faux bond à Longoria et Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli à l'OM, le 26 février 2021, deux noms de joueurs connus en sélection chilienne reviennent à chaque période de mercato : ceux d'Arturo Vidal et Alexis Sanchez, désireux de quitter l'Inter Milan en raison d'un temps de jeu pas assez importants à leurs yeux. Leur profil, technique et expérimenté, plaisait aussi bien à leur ancien coach qu'à Pablo Longoria. Mais hélas, les Marseillais vont devoir remonter d'autres pistes...

Nous en avons parlé hier, Arturo Vidal est sur le point de se mettre d'accord avec le Flamengo pour un contrat de deux ans. Quant à Alexis Sanchez, La Gazzetta dello Sport explique ce mercredi qu'il a des contacts avec le FC Séville et Galatasaray. Les Andalous ne seraient cependant pas très chauds pour le recruter alors que la Turquie ne plaît guère au joueur, qui préfère un championnat plus relevé. Sanchez a proposé ses services au Barça, sans succès. La certitude, c'est que l'Inter veut le vendre rapidement afin d'officialiser dans les plus brefs délais l'arrivée de Paulo Dybala. Il n'est fait aucune mention de l'OM pour l'avenir du Nino Maravilla...

Il #Siviglia, come riporta @SimoneTogna, si è tirato indietro dalla corsa ad Alexis #Sanchez: non interessa.



Le piste sono poche, per ora. Il #Galatasaray ha effettuato un sondaggio, ma il 🦁 vuole un campionato top e si è proposto al #Barça, senza esito — Marco Corradi (@corradone91) June 8, 2022

Pour résumer Le président de l'OM, Pablo Longoria, et son entraîneur, Jorge Sampaoli, lorgnaient deux Chiliens. Mais aussi Arturo Vidal qu'Alexis Sanchez ne devraient pas venir. Ce dernier serait en passe de rebondir du côté de l'Espagne.

Raphaël Nouet

Rédacteur

