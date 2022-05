OM – Mercato : Arsenal a pris une décision tranchée concernant Saliba

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

L’OM va devoir recruter pour être compétitif la saison prochaine. Les Olympiens sont qualifiés pour la Ligue des Champions et veulent être les plus performants possible dans cette compétition. Alors que Boubacar Kamara a quitté le club, librement en fin de contrat, Pablo Longoria voulait garder William Saliba dans l’effectif. Cependant, Arsenal a pris une décision tranchée pour le défenseur central français.

Fabrizio Romano annonce que les Gunners veulent garder William Saliba pour en faire un joueur important de l’équipe. Pour sceller définitivement l’avenir de leur joueur, les dirigeants vont même lui proposer une prolongation de contrat, dans les prochaines semaines.

Arsenal plan for William Saliba has not changed: he's considered an important player for present and future, both Arteta and Edu want him as part of the team for next season. ⚪️🔴 #AFC



There will be conversation on potential new contract soon, up to Saliba too.