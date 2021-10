OM - Mercato : Arsenal jette un coup de froid pour Saliba

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

Alors que The Sun annonçait mercredi que William Saliba, prêté cette saison sans option d'achat à l'OM par Arsenal, pourrait envisager de forcer un départ définitif l'été prochain, Mikel Arteta a confirmé que le défenseur central français aurait sa place dans l'effectif des Gunners la saison prochaine.

"C'est une décision que nous prendrons cet été. Évidemment, il est notre joueur et naturellement cela arrivera. Nous devrons nous asseoir et décider quelle est la prochaine étape. Je pense qu'il y a de la place. Encore une fois, cela dépendra de ce qui se passe avec les autres joueurs et ce n'est pas une conversation à avoir maintenant", a confié le technicien espagnol en conférence de presse avant d'ajouter que le club londonien suit de près les performances de l'ancien joueur de l'ASSE.

"J’ai regardé le match contre le PSG, oui. En tant que club, nous sommes toujours en contact. On est d’ailleurs allés voir ce match. Edu et Ben Knapper étaient là pour le surveiller et voir de près ses progrès. Évidemment, il est notre joueur et nous le faisons avec tous les joueurs que nous envoyons en prêt. Qu’il continue de faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire jouer beaucoup de matches et le faire bien."

