OM Mercato : Arsenal règle la question Nketiah, du nouveau pour Harit

Alors que le dossier Eddie Nketiah (Arsenal, 25 ans) s’est sérieusement refroidi du côté de l’OM, Mikel Arteta, le coach des Gunners, a profité de la conférence de presse d’après l’Emirates Cup face à l’OL (2-0) pour faire une annonce sur l’avenir de son attaquant.

Alors que le dossier Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) est aussi tendu et que ça n’avance pas avec le RC Lens pour Elye Wahi, l’OM continue de faire chou blanc dans son secteur offensif.

🚨🔴⚪️ Arteta on Nketiah’s future: “All the players that are here there’s biggest chance that they stay with us”.



“That’s why they’re here!”, Arteta says via @kayakaynak97. pic.twitter.com/9f12P91hB3