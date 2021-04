OM - Mercato : Arsenal se penche sur un Marseillais bankable

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Hier, la presse anglaise se faisait l'écho de l'accord trouvé entre Liverpool et le Red Bull Salzbourg pour le transfert à la fin de la saison du défenseur central français Ibrahima Konaté. Une information qui a eu des répercussions jusqu'à Marseille puisque Duje Caleta-Car a longtemps été en contacts avec les Reds. Ces derniers l'auraient d'ailleurs bien recruté en janvier mais l'OM avait refusé de libérer son joueur, qui accuse le coup depuis.

Arsenal cherche un défenseur solide mais pas trop cher

Expulsé à Montpellier (3-3) il y a deux semaines, Caleta-Car a suivi des tribunes ou devant sa télévision les succès de l'OM contre le FC Lorient (3-2) puis à Reims (3-1) ce vendredi. Et il aura pris bonne note que la charnière Balerdi-Alvaro-Perrin avait rendu une belle copie au stade Auguste-Delaune. Le Croate, qui est l'un des éléments les plus bankables de l'effectif phocéen, ne sera pas retenu en cas de belle offre cet été.

Et celle-ci pourrait justement arriver d'Angleterre. Pas de Liverpool, donc, mais d'Arsenal. Un certain Ross Armstrong, fils d'un ancien agent de joueurs, assure que les Gunners seraient intéressés par le profil de Caleta-Car. Ils chercheraient un défenseur central solide mais pas trop cher. Ce qui correspond bien au profil du Croate et aux attentes de l'OM car, même si Pablo Longoria réclame entre 20 et 30 M€ pour son joueur, ce sera toujours moins cher que ce qu'un club de Premier League demanderait pour un élément moins bon.