OM – Mercato : Arteta achève les espoirs de Longoria dans le dossier Saliba

Si Pablo Longoria caressait encore le maigre espoir de récupérer William Saliba (Arsenal) pour un nouveau prêt à la fin du mois d'août, l'OM s'est orienté ces derniers jours sur de nouvelles pistes en défense (Eric Bailly de Manchester United notamment, un dossier difficile selon La Provence).

Il faut dire que pour Saliba, qui a réussi ses débuts avec les Gunners la semaine dernière, la porte se ferme de plus en plus. En conférence de presse, Mikel Arteta a encore douché un peu plus les espoirs des Marseillais les plus optimistes... Assurant que l'international tricolore formé à l'ASSE avait l'intention de rester.

« Saliba était très convaincu et déterminé à venir ici - il n'a jamais rien suggéré d'autre. Seulement Arsenal. Dès la première conversation, il n'avait qu'une seule intention : venir ici et commencer à jouer des matchs de football pour Arsenal » , a confirmé l'Espagnol dans des propos rapportés par Fabrizio Romano. Sans un coup de pression de Saliba pour revenir à l'OM, le deal est bien évidemment impossible...

Arteta on William Saliba: "He was very convinced and determined to come here - he never suggested anything else. Only Arsenal". ⚪️🔴🔒 #AFC



"From the first conversation, he only had one intention: to come here and start to play football matches for Arsenal", Arteta added. pic.twitter.com/cnuhkgpThd