OM – Mercato : Arteta éteint la piste Saliba, West Ham complique son plan B

Luan Peres parti à Fenerbahçe, l'OM est encore à l'affût pour un défenseur central pour doubler tous les postes de son effectif. Si Pablo Longoria attend la fin de l'été dans l'espoir d'avoir une nouvelle ouverture du côté d'Arsenal pour William Saliba, il est de moins en moins probable de voir l'international tricolore revenir sur la Canebière.

S'il était sceptique sur l'ancien Stéphanois pendant ses deux premières années chez les Gunners, Mikel Arteta a changé de discours comme en atteste son analyse de la victoire d'Arsenal sur Crystal Palace hier (2-0) : « Saliba ? Il a été superbe... encore ! » Des propos qui tendent à prouver que l'Espagnol compte désormais pleinement sur le natif de Bondy.

Egalement cité comme une piste marseillaise dans l'axe défensif, Attila Szalai (Fenerbahçe, 24 ans) pourrait aussi filer sous le nez de l'OM. La faute à une concurrence beaucoup plus fortunée de Premier League. Le journaliste italien Nicolo Schira nous apprend en effet que le Hongrois est dans l'oeil de West Ham... un temps sur les rangs pour Duje Caleta-Car.

#WestHam are interested in #Fenerbahce’s centre-back Attila #Szalai. #Hammers are preparing a new bid to submit to Fener. #transfers #WHUFC