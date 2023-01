OM - Mercato : Aston Villa a passé la vitesse supérieure pour Guendouzi !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Au vu de sa première heure hier contre Rennes, on ne jurerait pas que Mattéo Guendouzi n'est pas impacté par les rumeurs de départ le concernant. Le milieu de terrain a peu brillé au sein d'une équipe qui jouait essentiellement du côté droit, avec Cengiz Ünder et Ruslan Malinovskyi. Mais à la 59e, il a marqué l'unique but de la partie, celui de la qualification, et il a ensuite brillé au sein d'une formation arc-boutée pour défendre son avantage. Au coup de sifflet final, il a largement célébré la qualification avec ses coéquipiers et les supporters.

Mais son avenir continue de susciter des interrogations. Ce samedi, L'Equipe assure qu'Aston Villa est toujours intéressé par son profil et serait même entré en négociations avec son entourage ! Cependant, l'OM n'a pas besoin de le vendre et n'acceptera donc de négocier qu'à la condition qu'il y ait une très grosse proposition. La conclusion, c'est qu'on pensait la menace des Villans éloignée mais il n'en est rien. Une offre pourrait encore tomber tomber d'ici le 31 janvier. Et l'on sait déjà que, l'été prochain, le club de Birmingham reviendra à la charge.