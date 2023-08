OM - Mercato : Aubameyang veut imiter Sanchez mais avec des titres, Kondogbia invite Griezmann à Marseille !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Aubameyang : « Mon objectif, c'est de gagner des titres »

Sur son choix de l'OM et ses objectifs

« Je suis très content d'avoir rejoint ce club pour son envergure. Je pense que c'est un bon challenge pour moi. Le président Longoria et le directeur font un boulot extraordinaire. Mon objectif c'est de gagner des titres, partout où j'ai été je pense avoir réussi à le faire ».

Sur son année raté à Chelsea

« Il y a une grande différence d'arriver à Barcelone et l'accueil que j'ai reçu et à Chelsea, le contexte était différent. Tuchel m'a fait venir et il s'est fait virer une semaine après. Il y a eu aussi des soucis qui sont à un autre niveau avec un parent à l'hôpital (…) Il faut rester positif. Aujourd'hui il est en bonne santé. Hier soir il était au Vélodrome d'ailleurs, ça m'a fait plaisir ».

Sur son envie de revenir au top

« Je me donne à fond pour revenir à 100% mais je sais que ça va arriver (…) Pour rassurer sur ma vitesse, je me sens bien physiquement. J'ai eu le record de vitesse avec Chelsea, 36km/h. Donc tout va bien ! »

Sur Marcelino et Longoria

« On a discuté avec le coach dès les premiers échanges. L'idée c'est d'avoir un autre attaquant avec moi. Mais le coach l'a dit, je peux jouer aussi seul en pointe. Je suis assez polyvalent à ce niveau-là. J'ai été convaincu par les paroles du président Longoria qui pour moi était super important. Ils ont été très clair, très honnête. Je suis revanchard, je ne veux pas partir d'Europe sans avoir mis les points sur les i. Il faut vivre avec la contrainte ».

Sur son envie de démarrer au Vélodrome

« J'ai déjà joué au Vélodrome même s'il n'était pas aussi impressionnant qu'aujourd'hui. J'ai beaucoup d'envie pour mon premier match au Vélodrome. J'ai qu'une hâte c'est que la compétition commence ».

Sur la possibilité d'attirer d'autres grands noms

« Tous les bons joueurs sont les bienvenus à Marseille. Si je peux le faire avec des joueurs, je le fais... Et je l'ai fait avec Ismaila Sarr. Griezmann ? Oui je connais Antoine Griezmann... Ce n'est pas forcément de mon ressort mais je peux toujours envoyer un petit message ! (rires) »

Sur sa complémentarité à créer avec Ndiaye et Vitinha

« Iliman Ndiaye, je l'ai vu jouer avec Sheffield pas mal de fois. C'est un super joueur. On a essayé de se chercher. C'est le premier match, voire un entraînement. Il est complet, on peut être décisifs si on bosse ensemble. On s'est beaucoup parlé pendant le match. C'est important la communication (…) Je n'ai pas beaucoup échangé avec Vitinha. Quand on est dans un moment de difficulté, ce n'est pas facile. Je le fais discrètement en général mais ça arrivera ».

Sur le leadership à avoir

« Tout le monde le sait, je ne suis pas le genre de joueur qui va crier sur les gens mais je vais essayer de montrer le leadership sur le terrain. Alexis Sanchez l'a montré, à moi de faire la même chose ».

Kondogbia : « Antoine Griezmann a toujours aimé ce club »

Sur sa relation spéciale avec Marcelino

« Je garde de très bon souvenir avec Marcelino, on a vécu des bons moments. On a gagné un titre. Je peux m'adapter plus vite en le connaissance, ça peut aider. Je connais ses méthodes, ce qu'il cherche sur et en dehors du terrain. Est-ce que je suis un relai pour lui ?Oui et non. Peut-être par rapport à la langue et à la culture que nous avons ici en France. Il m'a demandé quelques conseils sur cette situation. Sur ce côté, oui ».

Sur son choix de l'OM

« Il y a eu plusieurs aspects. Le premier, c'était la confiance et le sentiment que j'avais avec la direction. On avait connu de belles choses avant. En étant né et grandi en France, je connais la passion du club. Je voulais vivre la passion de l'OM à l'intérieur mais je ne voulais pas que ça soit que du sentimental. Il fallait aussi que le projet soit en accord avec ce que je voulais. Tous ces éléments-là ont fait que j'ai choisi l'OM ».

Sur les ambitions du club

« On m'a présenté un projet ambitieux, dans le recrutement ou dans la mentalité. Connaissant Pablo Longoria, je savais que c'était quelque chose qui allait avancer. On le voit aujourd'hui avec les recrues et nos intentions. J'avais besoin de ça et je suis satisfait aujourd'hui ».

Sur le choc à venir contre le Panathinaïkos

« Je regarde match après match, je ne me projette pas sur l'avenir. Le plus important, c'est le match face au Pana en Grèce. L'ambition, c'est ce match-là. On verra où ça va nous amener. L'ambition doit se limiter à ce match ».

Sur un éventuel rôle de patron

« Je ne sais pas, c'est à l'effectif et au coach... Ca ne se prend pas, ça se fait naturellement. J'essaie d'être moi-même. Sur le terrain, je me transforme, je ne le fais pas exprès. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis le patron (…) On peut toujours s'améliorer mais la saison dernière de l'OM était bonne. J'arrive avec humilité comme je l'ai fait dans ma carrière et le reste se fera sur le terrain (...) Entre maintenant et mon passage à Monaco, beaucoup d'années se sont passées. J'espère avoir progressé, être plus mature... Je reste le même avec les mêmes qualités mais l'interprétation sur le terrain est différente avec l'expérience que j'ai eu dans ma carrière ».

Sur l'arrivée d'Aubameyang

« Aubameyang, c'est l'attaquant moderne, celui qui va nous faire passer un palier. On est très contents de l'avoir, pas toutes les équipes ont un attaquant comme lui. Il arrive à écarter les lignes, c'est un plus pour nous ».

Sur Antoine Griezmann

« Antoine Griezmann a toujours aimé ce club. Je me permets de le dire, il était content que je signe à l'OM. Pareil pour Renan Lodi. Griezmann sera peut-être le prochain? (rires) »

Retranscription : compte Twitter de FCMarseille.

