OM - Mercato : avancée décisive pour un défenseur central coté ?

Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Hier en fin d'après-midi, après avoir révélé que l'Olympique de Marseille était intéressé par le milieu de terrain lensois Seko Fofana, le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi a expliqué sur Twitter : "Pour comprendre pourquoi y a beaucoup de pistes, c’est la méthode Pablo Longoria. Le président marseillais ouvre plusieurs possibilités, il a une grosse short-list et mène les discussions avec tous les joueurs qu’il apprécie en parallèle pour essayer de gagner du temps". Il ne croyait pas si bien dire…

Longoria l'a supervisé en finale de l'Europa League

Car hier soir, Pablo Longoria était à Gdansk pour assister à la finale de l’Europa League entre Manchester United et Villarreal. Et on imagine bien qu’en cette période chargée au niveau des transferts, ce n’était pas juste pour le plaisir. En effet, un joueur du Sous-Marin Jaune l’intéressait particulièrement. Cela fait plusieurs semaines que le nom de Juan Foyth est associé à l’OM.

Défenseur central argentin de 23 ans sous contrat avec Tottenham, Foyth était titulaire hier soir… mais au poste de latéral droit. Et s'il s'est fait remarquer en début de match pour un choc avec le genou de Paul Pogba qui lui a valu une grosse hémorragie nasale, il s'est ensuite distingué par sa solidité dans les duels et sa qualité de relance, même si on le devine plus à l'aise dans l'axe que sur un côté. Une vraie bonne affaire, donc. Même si sa prestation d'hier a certainement fait gonfler sa cote…