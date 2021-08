OM - Mercato : avant Lirola, Longoria a scellé une signature inespérée !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Pol Lirola n’est pas encore un joueur de l’OM. Hier, La Provence estimait que l’arrivée du latéral droit espagnol n’était plus qu’une question d’heures mais rien n’est encore signé avec la Fiorentina. Pendant ce temps-là, Pablo Longoria ne tourne pas en rond. Bien au contraire.

Toujours selon le quotidien régional, une information circule dans les travées d’OM Campus et assure qu’Air Bel serait sur le point de rejoindre OM Next Generation. Le programme a été lancé en 2017 et regroupe aujourd'hui une vingtaine de clubs régionaux.

Un accord de principe aurait même été trouvé entre les deux clubs et Air Bel bénéficiera d'un partenariat de niveau supérieur sur le plan financier à celui signé par la majorité des autres clubs. Engagé depuis quatre ans avec Montpellier, Air Bel n'a donc pas renouvelé ce partenariat pour se rapprocher de l’OM. Preuve que le projet de Longoria est bien sur les rails, même à la formation.