OM - Mercato : avant Reims, les vraies raisons des mises à l'écart de Dieng et Caleta-Car dévoilées

Ce soir, dans un Vélodrome à guichets fermés, l'OM débute officiellement sa saison face au Stade de Reims. La pression est à son zénith après une préparation calamiteuse et les rumeurs de conflit persistant entre Igor Tudor et ses joueurs. Une certitude : Duje Caleta-Car ne sera pas sur le terrain car il est suspendu. Bamba Dieng, lui, devrait être au mieux sur le banc, au pire dans les tribunes. Il s'est écrit beaucoup de choses sur les deux joueurs depuis plusieurs semaines mais La Provence révèle ce dimanche les véritables raisons de leur déclassement. Pour le Croate, poussé vers la sortie à un an du terme de son contrat, le vrai problème se situe au niveau de l'état dans lequel il est revenu de ses congés. Très loin de sa meilleure forme. Et cela n'est pas passé auprès du très pointilleux Tudor. D'autant que ses rares apparitions lors des matches amicaux ont été catastrophiques. Pour le Sénégalais, la même excuse des kilos en trop a été avancées mais elle semble peu crédible. En revanche, La Provence explique que les dirigeants marseillais ne sont pas satisfaits du partenariat noué avec son club formateur, Diambars, qui leur coûterait un million d'euros par an (somme démentie au Sénégal) et ne leur rapporte pas les deux joueurs prévus contractuellement. Dieng victime d'un conflit politique ? Ca tient déjà un peu plus la route que toutes les excuses avancées jusque-là ! 𝔸𝕦 𝕔𝕠𝕖𝕦𝕣 𝕕𝕖 𝕝𝕒 𝕡𝕣𝕖́𝕡𝕒𝕣𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟 💙🏃‍♂️



