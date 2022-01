OM - Mercato : Bakambu à Marseille, ses premiers mots

Zapping But! Football Club

Voici ce qu'il faut retenir de l'entretien, rapide, accordé aux médias de l'OM par Cédric Bakambu.

"Très, très heureux d'être ici. Fier, même. C'est quelque chose de grand. Je suis Congolais et l'OM en Afrique, c'est énorme. C'est aussi important en France. Mes objectifs ? Apporter ma pierre à l'édifice, marquer le plus de buts possibles, et contribuer aux meilleurs résultats. En toute modestie, bien entendu. J'ai déjà parlé avec le coach avant de signer, il est très déterminé, j'ai hâte de pouvoir travailler avec lui. Je suivais l'OM en Chine. Je ne connais pas de joueurs ici, hormis Alvaro Gonzalez, avec qui j'ai joué à Villarreal. Je vais donc les découvrir. Je suis agressif sur le terrain, j'aime aller de l'avant, le style de jeu de l'OM me plaît.

J'ai beaucoup voyagé, j'ai la chance de parler plusieurs langues. Ça va faciliter mon intégration. J'avais dans un coin de ma tête de revenir en France et le faire avec Marseille, c'est top. Je suis impatient de découvrir l'ambiance du Vélodrome. J'ai déjà joué dans ce stade en 2012 avec Sochaux, c'était impressionnant. J'en garde un bon souvenir."

Il y a quelques minutes, face aux médias, Bakambu a précisé qu'il ne jouerait pas ce week-end. "Quand l'entraîneur fera appel à moi, c'est qu'il estimera que je serai prêt. Mon contrat n'est pas homologué, je ne pourrai pas jouer ce week-end."