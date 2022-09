OM - Mercato : Bakambu finalement sur le départ !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Poussé vers la sortie durant tout l'été, Cédric Bakambu a tenu bon jusqu'au bout. Les avances du Celta Vigo ne l'ont pas fait vaciller, les menaces de Pablo Longoria non plus. Mais après la fin du mercato, le président de l'OM est passé à la vitesse supérieure : il a fait en sorte que son attaquant ne soit pas inscrit sur les listes de l'UEFA pour la Champions League et il n'a plus joué une minute, alors qu'il avait grappillé un peu de temps de jeu contre Reims (4-1), à Brest (1-1) et à Nice (3-0), sans doute pour pouvoir le mettre en avant pour les recruteurs...

Ce coup de pression a fonctionné puisque, selon La Provence, Cédric Bakambu serait sur le point de s'engager avec l'Olympiakos Le Pirée. Le quotidien régional assure que l'OM va résilier son contrat et que l'ancien de Villarreal pourra s'engager librement avec le champion de Grèce. L'avantage pour le club phocéen étant l'économie réalisée sur son salaire, le plus important de l'effectif avec plus de 400.000€ mensuels.